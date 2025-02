Xaricdən avtomobil almaq istəyənlərin nəzərinə

Son illərdə vətəndaşların əksəriyyəti xaricdən avtomobil almağa üstünlük verirlər. Bunun bir neçə əsas səbəbi var. İlk növbədə, xaricdən gətirilən avtomobillər yerli bazarla müqayisədə daha sərfəli qiymətə təklif olunur. Həmçinin xaricdə avtomobil seçimi və çeşidi daha çoxdur. Alıcılar istədikləri avtomobilləri daha asanlıqla tapa bilirlər.

Bəs xaricdən avtomobil almaq istəyənlər nələri bilməlidirlər?

Bu barədə nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, xaricdən ikinci əl avtomobil almaq prosesi indi daha sadələşib:

“Vətəndaşlar ya birbaşa özləri sifariş verə, ya da bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əməkdaşlıq edə bilərlər. Lakin avtomobil alınmazdan əvvəl onun texniki vəziyyəti, qəzalı olub-olmaması barədə ətraflı məlumat əldə etmək vacibdir. Bu məlumatı VIN kod vasitəsilə yoxlamaq mümkündür. Bundan əlavə, bəzi xarici ölkələrdə avtomobillərin tarixçəsini əks etdirən xüsusi elektron portallar mövcuddur və alıcı bu məlumatları avtomobil satan şəxsdən tələb edə bilər”.

Ekspert qeyd edib ki, avtomobil alarkən mütləq yazılı şəkildə rəsmi sövdələşmə aparılmalıdır:

“Sadəcə şifahi razılaşma ilə kifayətlənmək risklidir. Müqavilə hər iki tərəfin imzası ilə təsdiqlənməli və avtomobilin texniki vəziyyəti, qiyməti, çatdırılma şərtləri kimi vacib məqamları əhatə etməlidir. Əgər sifariş edilən avtomobil alıcıya əvvəlcədən deyildiyi kimi deyilsə, nasazlıq və ya digər problemlər ortaya çıxarsa, vətəndaş həm yerli, həm də xarici məhkəmələrə müraciət edərək hüquqlarını müdafiə edə bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.