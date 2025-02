“Global Media Group”un tərkibindəki saytlara kiberhücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda "report.az", “oxu.az”, “kaspi.az”, “baku.ws”, “baku.tv” saytlarına daxil olmaq mümkün deyil.

Qeyd edək ki, dahaəvvəl "Report"a daxil olduqda "Azərbaycan İslam Müqavimət Hərəkatı"nın emblemi görünüb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

