Xəbər verdiyimiz kimi, sabiq Baş nazir Artur Rasi‑zadə “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-də Artur Rasi-zadəni qəbul edib və ona “Heydər Əliyev” ordenini təqdim edib.

Qeyd edək ki, fevralın 26-da Artur Rasi-zadənin 90 yaşı tamam olacaq.

