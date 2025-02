Ədliyyə Nazirliyinin aparatının işçilərinin say həddi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Ədliyyə Nazirliyinin aparatının işçilərinin say həddi 455-dən 473 ştat vahidinə qaldırılıb.

