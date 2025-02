Xəyanət edən 2 bürc - Onlara etibar etmək olmaz

Xəyanət və ailə münasibətlərinin pozulması həmişə ürəkdə izlər buraxır, xüsusən də uşaqlar bu işə qarışırsa.

Bürclərinə görə bəzi kişilər yeni bir sevgi ilə ovsunlanarsa, ailəni tərk etmə riski digərlərindən daha yüksəkdir.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə götrə, bu, ümumiyyətlə, bu əlamətlərin bütün nümayəndələrinin belə hərəkətlərə məhkum olması demək deyil, lakin onların təbiəti və müəyyən xarakter xüsusiyyətləri bu cür hərəkətlər üçün zəmin yaradır.

Bürc kişiləri arasında bu potensial “macəraçılar” kimlərdir və onların arvadları niyə diqqətli olmalıdırlar?

Əkizlər

Əkizlər bürcü kişiləri yeni duyğuların və təəssüratların əbədi axtarışındadırlar. Onların həyatları çox vaxt kaleydoskopa bənzəyir: onlar dəyişikliyi sevirlər və asanlıqla yeni ideyalara, yerlərə və ya insanlara aşiq olurlar.

Onlar üçün nikah və ailə həyatı daimi intellektual və ya emosional stimullaşdırma yaşamadıqları təqdirdə çox proqnozlaşdırıla bilən görünə bilər.

Əkizlər azadlığı hər şeydən üstün tuturlar və ailə məsuliyyətlərinin rutinində özlərini itirməkdən qorxurlar.

Onlar üçün yeni roman çox vaxt xəyanətdən deyil, ilham tapmaqdan irəli gəlir.

Uşaqlarını sevsələr belə, tərk edə bilərlər, çünki bu cür qərarları öz xoşbəxtliklərinə doğru atılan təbii addım kimi qəbul edirlər.

Ancaq xatırlamaq lazımdır ki, Əkizlərin kişisi həmişə zehni olaraq ailəsinə qayıdır və qərarlarından peşman ola bilər. Onun əsas qorxusu azadlıq və məsuliyyət arasındakı tarazlığı itirməkdir.

Şir

Şir bürcü kişiləri diqqət, heyranlıq və unikallıq hissi istəyən əsl padşahlardır.

Evlilikdə onlara artıq heyranlıq və ya qəhrəman kimi baxılmırsa, Şirlər başqa tərəfdə öz əhəmiyyətlərinin təsdiqini axtarmağa başlayırlar. Yeni bir romantika onlar üçün hələ də zirvədə olduqlarını sübut etmək üçün bir yol olur.

Şirlər ehtiraslı və səxavətli kişilərdir, lakin qürurları bəzən onların impulsiv qərarlar qəbul etmələrinə səbəb olur.

Özlərinə dəyər verilmədiklərini və ya hörmət edilmədiklərini hiss etdikdə ailələrini tərk edə bilərlər.

Yeni bir hobbi onlara təkcə romantika deyil, həm də ehtiyac duyduqları və hörmət etdikləri hissini verir.

Ancaq sonradan Şirlər çox vaxt anlayırlar ki, xoşbəxtlik təkcə ehtiras deyil, dərin və dürüst münasibətlərdir.

