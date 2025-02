Futzal üzrə FIFA referilərimiz beynəlxalq təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hikmət Qafarlı, Knyaz Əmiraslanov və Əli Cəbrayılovdan ibarət hakimlər briqadası AVRO-2026-nın üçüncü qrupu çərçivəsində martın 12-də keçiriləcək Türkiyə - Slovakiya görüşünü idarə edəcəklər.

Matç Erzincan şəhərində keçiriləcək və saat 17:00-da start götürəcək. Oyunun hakim-inspektoru xorvat İvan Novak olacaq.

