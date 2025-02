Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndində yas mərasimində kütləvi zəhərlənmə baş verib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfərə yaxın şəxs ürəkbulanma və halsızlıq şikayətləri ilə Bərdə Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib.

İlkin ehtimala görə, zəhərlənməyə səbəb dəm qazı olub. Xəstəxanaya çatdırılan şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib, onlardan biri xəstəxanada saxlanılıb, digərləri isə evə buraxılıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

