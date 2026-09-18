Xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin İşlər İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Elnur Süleymanov, Emin Əliyev, Məsud İbrahimov və Pərviz Abdullayevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə anket məlumatları dəqiqləşdirilib, onlara hüquq və vəzifələri izah edilib.
Məhkəmə işin baxışa verilməsi barədə qərar qəbul edib.
Məhkəmənin baxış iclası 2 oktyabra təyin edilib.
Təqsirləndirilən şəxslər dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur.
Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü (xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.