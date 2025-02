Sentyabrın 27-də İsrailin hava hücumu nəticəsində öldürülən Hizbullahın keçmiş lideri Həsən Nəsrullah üçün Beyrutda dəfn mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxminən 5 aydan sonra keçirilən mərasimdə minlərlə insan qatılıb.

Dəfn mərasimindən fotoları təqdim edirik:

