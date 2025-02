Bakı Limanı və Çinin "COSCO" şirkəti müzakirə apardı

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Çinin "COSCO" gəmiçilik şirkəti ilə Orta Dəhliz vasitəsilə konteyner daşımaları məsələsini müzakirə edib.

Metbuat.az-ın Bakı Limanına istinadən verdiyi məlumata görə, görüş "COSCO"nun Avropa nümayəndəliyinin rəhbəri Vanq MinqFenqin və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində baş tutub.

Səfər zamanı qonaqlara Bakı Limanının İpək Yolunun inkişafındakı strateji rolu, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsinə verdiyi töhfə, həmçinin karbon emissiyalarının azaldılması və davamlı logistika həllərinin tətbiqi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə məlumat verilib. Nümayəndə heyəti həmçinin limanın inkişaf tarixi və əsas infrastruktur layihələri ilə tanış olub.

Görüşdə xüsusilə "COSCO" şirkətinin Orta Dəhliz vasitəsilə konteyner daşımalarının artırılmasında oynaya biləcəyi rol müzakirə edilib. Bakı Limanının logistika və yükdaşıma proseslərini daha yaxından görmək üçün nümayəndə heyətinə limanın ərazisinə baxış keçirilib, burada tətbiq olunan innovativ texnologiyalar nümayiş etdirilib.

Xatırladaq ki, Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) Çini, Qazaxıstanı, Xəzər dənizini, Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni və Avropanı birləşdirən mühüm nəqliyyat arteriyasıdır. 2023-cü ilin oktyabrında Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan tranzit daşımalarının effektivliyini artırmaq məqsədilə "Middle Corridor Multimodal Ltd." adlı birgə dəmir yolu şirkəti yaratmaq haqqında saziş imzalayıb.

Orta Dəhliz vasitəsilə konteyner daşımaları davamlı artım nümayiş etdirir. 2024-cü ilin mart ayında Çinin Sian şəhərindən çıxan ilk konteyner blok-qatarı cəmi 11 gün ərzində Bakıya çatıb. Ötən il Çindən Azərbaycana 358 konteyner blok-qatarı göndərilib, 2024-cü ildə isə bu marşrutla daşınan konteynerlərin həcmi artıq 27 min TEU-dan çox olub ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 25 dəfə çoxdur.

Bundan əlavə, 2024-cü ilin may ayında Qazaxıstanın "KTZ Express" və Sinqapurun "Global DTC" şirkətləri Transxəzər marşrutu üzrə rəqəmsal dəhliz layihəsinə start verdiklərini elan ediblər. Bu layihə müasir rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə logistika proseslərinin avtomatlaşdırılmasına yönəlib.

