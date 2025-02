Göygöldə həyatını itirən hamilə qadının həyat yoldaşı danışdı - VİDEO

Fevralın 25-də Göygölün Murovdağ qəsəbə sakini, 35 yaşlı Nuranə Cəbrayılova 9 aylıq hamiləlik diaqnozu ilə xəstəxanaya qəbul olunsa da, qadın və onun bətnindəki körpə bir neçə dəqiqə sonra həyatını itirib.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, N.Cəbrayılovanın yaxınları hadisə ilə bağlı jurnalistlərə açıqlamalarında bildiriblər ki, ana və körpənin ölümü həkim səhlənkarlığı səbəbindən olub.

"Dedilər ki, həm ana, həm də uşaqla bağlı hər şey qaydasındadır, doğuş yaxşı keçəcək. 10 dəqiqə sonra yuxarı qalxanda gördüm ki, hamı bir tərəfə qaçır. Qapını açıb içəri girəndə artıq həyat yoldaşımla körpəm həyatını itirmişdi. Onları həkimlər öldürdülər", - mərhumun həyat yoldaşı Füzuli Cəbrayılov deyib.

Ətraflı süjetdə:

