Bakı ilə əməkdaşlığa sadiqik - BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ölkə hökuməti ilə əməkdaşlığa sadiqliyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə missiyanın mətbuat xidmətinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"33 il əvvəl, 1992-ci il mart 2-də Azərbaycan BMT-yə üzv olub. O vaxtdan bəri Azərbaycan çoxtərəfli proseslərə fəal töhfə verir. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ölkənin inkişaf prioritetlərini dəstəkləmək üçün hökumətlə əməkdaşlığa sadiqdir. Möhkəm əməkdaşlıq dayanıqlı inkişafın açarıdır", - paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.