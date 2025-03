Vinisius ərəblərin 1 milyardlıq təklifinə cavab verdi

“Real Madrid”in braziliyalı futbolçusu Vinisius Junior transferi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Real”la müqaviləsini yeniləmək istədiyini ifadə edib. “Real”da xoşbəxt olduğunu ifadə edən futbolçu, başqa kluba getmək istəmədəyini qeyd edib. Vinisius, “Real”da qalaraq daha çox uğurlar qazanmaq istədiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, “Real” klubu müqaviləsi 2027-c ildə yekunlaşacaq Vinisius Juniorla yeni müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəldiyi barədə xəbərlər dərc edilib. "Diario AS" nəşrində dərc edilən xəbərə görə, mövsüm yekunlaşandan sonra tərəflər yeni müqavilə imzalamağa razılaşıblar. Vinisius Juniora Səudiyyə Ərəbistanı klublarından təklif olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Məlumata görə, futbolçu 5 illik təklifi qəbul edərsə, 1 milyard avro gəlir əldə edə bilər.

