Emin Mahmudov "Neftçi"nin tarixinə düşdü

Misli Premyer Liqasının XXV turunun son oyunu "Neftçi"nin futbolçusu Emin Mahmudov üçün əlamətdar olub.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Kəpəz"lə səfər görüşünün start heyətində yer alan 33 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycan çempionatlarında 200-cü oyununu keçirir.

O, yubiley matçına qədər 43 qola imza atıb.

E.Mahmudov Premyer Liqada yalnız bir klubun - "Neftçi"nin formasını geyinib. O, Azərbaycan çempionatları tarixində ağ-qara formada 200 matç keçirən ilk oyunçudur.

Yarımmüdafiəçi Premyer Liqadakı oyun sayında komandasının rekordçusudur.

Qeyd edək ki, Emin Mahmudov Premyer Liqada 2017/2018 mövsümündə debüt edib. O, 2017-ci ilin sentyabrın 24-də, səfərdə "Qəbələ"yə qarşı matçda (1:2) forma geyinib.

