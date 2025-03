Türkiyəli məşhur cütlük Neslihan Atagül və Kadir Doğulunun övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bu gün ilk övladlarını qucaqlarına alıblar. Onların oğlu olub.

Cütlük oğullarına verəcəyi adı açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, N.eslihan Atagül 2016-cı ildən həmkarı Kadir Doğulu ilə evlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.