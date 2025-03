Tanınmış ekspert naziri istefaya səslədi

Son günlərdə məktəb direktorları ilə bağlı şikayətlər artıb və bu, təhsil sistemində narahatlıq doğurur. Direktorların işlərindəki qeyri-etik davranışlar, müəllimlərə qarşı hörmətsizlik, həmçinin məktəb idarəçiliyindəki uyğunsuzluqlar gündəmə gəlməkdədir. Bəzi hallarda direktorların sinifləri "kirayə verməsi" və ya bahalı hədiyyələrə reaksiyaları kimi xoşagəlməz hallar da müşahidə edilir. Belə bir şəraitdə dövlətin direktorların fəaliyyətinə nəzarət etməsi və bu məsələlərə dair müvafiq yoxlanışların keçirilməsi zərurəti yaranır.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan təhsil eksperti Elşən Qafarovun sözlərinə görə, bu cür proseslər təkcə son illərdə davam edir:

“Çox təəssüf ki, Təhsil Nazirliyinin rəhbər heyəti bütün fikrini təlimlərə, layihələrə yönəltdiyi üçün ölkə təhsilində təlim-tərbiyə və idarəetməyə nəzarət sistemi tamamilə dağılıb. Bu gün görünən tərəf, yəni gündəmə gələn məsələlər baş verənlərin yalnız kiçik bir faizidir. Çünki biz hadisələrdən yalnız ictimailəşəndən sonra xəbər tuturuq. İctimailəşməyən nə qədər belə olaylar var”.

Ekspertin fikrincə, bunun əsas səbəbi isə təhsil idarəetmə sisteminin çökməsi ilə bağlıdır:

“Bu gün təhsil sisteminə biznes layihələri və təlimlər gözü ilə baxılmasının acı nəticələrini görürük. Baş verənlər düşündüyümüzdən qat-qat ağır və dözülməzdir. Biz yalnız sosial şəbəkələrdə yayılan hadisələrdən xəbər tuturuq, amma ictimailəşməyən problemlər daha çoxdur. Bunun əsas səbəbi isə təhsil idarəetmə sistemində çox ciddi boşluqların olmasıdır. Çünki təhsillə bağlı olmayan şəxslər kütləvi şəkildə təhsil sisteminə gətirilir. Fikir verirsinizmi, şərab zavodu, çay fabriki, şəkər zavodu işçiləri, hətta SOCAR əməkdaşları təhsil sistemində mühüm vəzifələrə təyin olunur? Bu addımların başında isə təhsil sistemini idarə edə bilməyən Emin Əmrullayev dayanır. O, təhsil sistemini idarə edə bilmir və proses tamamilə nəzarətdən çıxıb. Təhsil sektoru milyonlarla insanı əhatə edir. Ölkə əhalisinin hər iki nəfərindən biri ən azı ümumtəhsil səviyyəsində bu sistemlə bağlıdır. Digər təhsil pillələrini də nəzərə alsaq, ümumi əhatə dairəsi çox genişdir”.

E.Qafarov hətta naziri istefaya səsləyib:

“Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dərhal brifinq keçirməli, ölkə Prezidentindən, xalqdan və təhsil ictimaiyyətindən üzr istəyərək istefa verməlidir. Normal düşüncəyə malik olan hər kəs belə bir addım atar. Mən də gözləyirəm ki, Emin bəy özündə bu gücü tapacaq. Çünki təhsil, Ulu Öndərin də dediyi kimi, millətin gələcəyidir və Emin Əmrullayevin səriştəsiz idarəetməsi Azərbaycan xalqının gələcəyini təhlükə altına atır”.

Direktorlarla bağlı müəllimlər və valideynlər hara müraciət edə bilər?

“Ölkədə bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının elektron müraciət sistemi var. Nazirliklərdə, idarələrdə informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələri mövcuddur. O cümlədən, Elm və Təhsil Nazirliyində də bu struktur var. Bundan əlavə, bütün qurumların qaynar xətt xidməti fəaliyyət göstərir. Lakin ən bərbad vəziyyətdə olan qaynar xətt məhz Elm və Təhsil Nazirliyinə məxsusdur. Ən çox şikayət və narazılıq təhsil sahəsindədir. Amma ən pis işləyən də 146 xidmətidir. Vətəndaşlar aylarla müraciətlərinə cavab tapa bilmirlər, zənglərə reaksiya verilmir. Bu da narazılıqların daha da aqressivləşməsinə səbəb olur. Açıq şəkildə görünür ki, Təhsil Nazirliyini idarə edənlər çarəsizdirlər və idarəetməni bacarmırlar.

Düşünürəm ki, təhsil sistemində ciddi kadr dəyişikliyi vaxtı çoxdan çatıb və problemlərin həlli üçün artıq əməli addımlar atılmalıdır. Emin Əmrullayev son illərdə Təhsil Nazirliyinə yalnız təlimlər və layihələr həyata keçirmək üçün müxtəlif şəxsləri gətirib. Bu şəxslər təhsil sisteminə biznes marağı ilə yanaşır və təhsilə heç bir aidiyyəti olmayan insanlardır. Onlar qısa müddətdə sistemdən uzaqlaşdırılmalı və təhsil sahəsi təyinatına uyğun olaraq idarə olunmalıdır”, - deyə ekspert qeyd edib.

E.Qafarov nazirliyin yoxlamalarının tamamilə formal xarakter daşıdığını və məntiqsiz göründüyünü də deyib:

“Hadisələr baş verəndən və ya ictimailəşəndən sonra reaksiya verirlər. Nazirlik sadəcə bir müşahidəçi kimi çıxış edir. Pul yığımları və digər qanunsuz fəaliyyətlərlə bağlı konkret hansı addımlar atılıb? Ən yaxşı halda, direktor işdən çıxarılacaq və məsələ bununla bitəcək. Reallıq budur ki, bu gün Elm və Təhsil Nazirliyi və onun strukturları iflic vəziyyətindədir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

