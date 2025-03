65 nəfərin diplomu tanınmadı

Fevral ayı üzrə 613 müraciətçinin 548-i barədə müsbət qərar verilərək müvafiq şəhadətnamələr təqdim edilmiş, 65 nəfərin müraciəti isə mənfi qərarla yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olması səbəbi ilə 47, "Açıköğretim" təhsil forması səbəbilə 6, akkreditasiyasız ali təhsil müəssisəsi səbəbilə 4, tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olması və əhəmiyyətli fərq səbəbi ilə 3, baytarlıq ixtisası üzrə qiyabi formada təhsil alınması səbəbilə 2, ekvivalenti olmayan ixtisas səbəbilə 2, bakalavr diplomu üzrə imtina verilmə səbəbilə 1 nəfərin müraciəti mənfi qərarla yekunlaşıb.

Ölkələr üzrə müraciətlərin sayına nəzər saldıqda Rusiyadan 166, Ukraynadan 158, Türkiyədən 148, Belarusdan 43, Gürcüstandan 21, Birləşmiş Krallıqdan 18, Macarıstandan 12, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 6, Polşadan 6, Qırğızıstandan 4, İsveç Krallığından 3, Niderland Krallığından 3, Pakistandan 3, İspaniya Krallığından 2, İtaliyadan 2, Malayziyadan 2, Mərakeş Krallığından 2, Tacikistandan 2, Almaniyadan 1, Belçika Krallığından 1, Cənubi Afrika Respublikasından 1, Çindən 1, Fransadan 1, İsveçrə Konfederasiyasından 1, Kanadadan 1, Koreyadan 1, Latviyadan 1, Nigeriyadan 1, Özbəkistandan 1, Qazaxıstandan 1müraciətin olduğu müşahidə olunur.

Ən çox müraciət olunan ixtisaslara gəlincə, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 128, tibb ixtisası üzrə 52, yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi ixtisas üzrə 43, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi ixtisası üzrə 39, stomatologiya ixtisası 27 müraciət qeydə alınmışdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.