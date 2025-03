AFFA "Turan Tovuz" klubunu cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul edilib.

Buna Misli Premyer Liqasının XXV turunda "Zirə" ilə görüşdə Tovuz təmsilçisinin azarkeşləri tərəfindən kənar əşya atılması səbəb olub. Klub azarkeşlərin hərəkətinə görə 800 manat ziyana düşüb.

