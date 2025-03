Təhsil müəssisələrində martın 10-da həftənin 4-cü gününə aid dərslər tədris olunmalıdır.

Bu barədə Metbuat.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) məlumat verib.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, martın 10-da istirahət gününün yeri martın 27-də iş günü ilə dəyişdirilib.

