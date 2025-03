"Şamaxı" Misli Premyer Liqasında "Sabah"a qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Otuzuncu dəqiqədə Edqar Adilxanov fərqlənib. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 27-yə çatdıran "Şamaxı" yeddinci pillədə qərarlaşıb. Paytaxt klubu 34 xalla beşinci sıradadır

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.