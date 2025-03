Rusiya hərbçiləri Kursk vilayətindəki Ukrayna birləşmələrini demək olar ki, tamamilə mühasirəyə alıblar.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu RF Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev teleqram kanalında yazıb.

"Kursk vilayətindəki əsgərlərimiz rus qadınlarını 8 Mart münasibəti ilə təbrik etməkdə böyük iş gördülər! Tütün qazanının qapağı praktiki olaraq bağlıdır", - deyə o qeyd edib.

