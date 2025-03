Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tam orta təhsil səviyyəsi üzrə bu gün keçirilən buraxılış imtahanındakı tapşırıqların doğru cavab etalonunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİM eyni zamanda tapşırıqların izahını da verib.

Həm tapşırıqların doğru cavab etalonları, həm də izahı aşağıdakı linklərdə təqdim edilib.

Tapşırıqların doğru cavab etalonları:

//shorturl.at/jDMju

Tapşırıqların izahı

//shorturl.at/vZBJL

