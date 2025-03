Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan martın 10-da Hindistana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN məlumat yayıb.

Ararat Mirzoyan və Hindistanın xarici işlər naziri Subramanyam Cayşankar arasında görüş planlaşdırılır. Həmçinin, digər görüşlər və müzakirələr də gözlənilir.

