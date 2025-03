Yuxarı yaşa görə işə götürməmək qanunsuzdur - AÇIQLAMA

Adətən 45-50 yaşdan sonra insanların iş tapması xeyli çətinləşir. Əksər işəgötürənlər gənc kadrlara üstünlük verir, 35, xüsusilə 45 yaşı ötənlərə isə şans tanımırlar. Digər tərəfdən pensiya yaşı 65-dir və bu o deməkdir ki, insanlar daha 15-20 il işləməyə ehtiyac duyurlar. Lakin onlar üçün iş imkanlarının məhdud olması sosial və iqtisadi problemlərə gətirib çıxarır.

Millət vəkili Fazil Mustafa Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı problem bəzən dövlət qurumlarında da müşahidə olunur:

“Xüsusilə özəl sektor inkişaf etməlidir ki, bu yaşda olan insanların da əməyindən, bilik və bacarıqlarından, ixtisaslarından istifadə olunsun. Yəni dövlət qurumlarında belə bir tələb qoyulması anlaşılandır. Lakin digər qurumlarda, xüsusən özəl sektorda bu cür məhdudiyyətlər olmamalıdır və daha yaxşı mütəxəssislərin ora cəlb olunması təmin edilməlidir”.

F.Mustafa yaşı irəliləyən insanların bu problemdən əziyyət çəkdiyini vurğulayıb:

“Bizə də bu barədə çoxsaylı müraciətlər daxil olur. Bu maneələrin aradan qaldırılması isə bilavasitə özəl sektorun inkişafından asılıdır. Özəl sektor nə qədər çox inkişaf edərsə, bir o qədər çox iş yeri açılar və nəticədə ümumilikdə işsizliyin azalmasına nail olmaq mümkün olar. Hər halda biz sahibkarlığın inkişafına daha çox diqqət yetirməliyik ki, bu problemləri müəyyən dərəcədə azalda bilək. Burada əsas məsələ mövcud infrastrukturun qurulmasıdır, həm də sahibkarların ixtisaslı işçi qüvvəsi tapmaq imkanlarının artırılması vacibdir. Sahibkarlar əlverişli və ucuz işçi qüvvəsi axtarırlar, lakin eyni zamanda ixtisaslaşmış kadrların olması da son dərəcə önəmlidir”.

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov isə əmək bazarında işçi qüvvəsinin çox olması səbəbindən işəgötürənlərin əsasən daha cavan şəxsləri işə götürməyə üstünlük verdiyini qeyd edib:

“Lakin dövlət qulluğunda vəziyyət fərqlidir. Dövlət qulluğuna 65 yaşa qədər olan şəxslər müraciət edə, imtahan prosesindən keçərək qəbul oluna bilərlər. Əsasən bu cür hallar özəl sektorda baş verir və tamamilə qanunsuzdur. Ümumiyyətlə, normal bir işəgötürən 40-45 yaşlı işçidən niyə imtina etməlidir? Axı bu, insanın ən təcrübəli və ən enerjili dövrüdür. Təəssüf ki, belə hallar mövcuddur, baxmayaraq ki, bu, qanunla qadağan olunur”.

Mütəxəssis pensiya yaşına az qalmış işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə qadağa qoyulmasından da danışıb:

“Hazırda bununla bağlı bəzi təkliflər var, lakin mən bunun tərəfdarı deyiləm. Səbəblərini də izah etmişəm – bu, effektiv işləmir. Məsələn, Rusiyada belə bir qanun qəbul olundu, amma nəticə vermədi. Qazaxıstanda da eyni hal müşahidə olundu. Burada əsas prinsip odur ki, əgər işçi təcrübəli və peşəkardırsa, vakansiya olduğu təqdirdə o, mütləq işə götürülməlidir”.

S.Məmmədovun sözlərinə görə, hazırda ixtisaslı fəhlə çatışmazlığı var:

“Məsələn, ölkəmizdə tornaçılar, çilingərlər çatışmır. Əgər 45, 50, hətta 55-65 yaş aralığında belə ixtisaslara sahib şəxslər varsa, onlara hər zaman iş tapılacaq. Lakin bəzən bu məsələ bəhanəyə çevrilir, halbuki bu, qanunsuzdur. İşə qəbul etməmə halına görə məsuliyyət nəzərdə tutulsa da, bunu sübut etmək olduqca çətindir. Əmək bazarında işçi qüvvəsinin çox olduğu ölkələrdə bu problemlər daha geniş yayılıb. Bu isə tamamilə qanunsuz bir məsələdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

