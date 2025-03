Naxçıvan şəhərinin bəzi yerlərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan şəhərinin Babək, 56, 58-ci məhəllələri, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqan kəndlərini, H. Rəhmanov və bir sıra əraziləri içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəza ilə bağlı martın 12-də suyun verilməsi dayandırılacaq.

Qeyd edilib ki, təmir-bərpa işlərinin gün ərzində yekunlaşacağı planlaşdırılır.

