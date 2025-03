Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko sabah danışıqlar aparacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Görüş Lukaşenkonun Rusiyaya səfəri çərçivəsində baş tutacaq.

Görüş zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq.

Sonda danışıqların yekunları üzrə bir neçə birgə sənəd imzalanacaq.

