Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyində yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az Modern.az-a istinadla xəbər verir ki, Tural Mailov və Aygün Musayeva Agentliyin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədovun müavinləri təyin olunublar.

Tural Mailov bu təyinata qədər DOST Agentliyinin idarə heyəti sədrinin müşaviri, Aygün Musayeva isə DOST xidmətləri departamentini müdiri olub.

