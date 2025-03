Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov vəfat edən övladları İlham və Emilin qəbirlərini ziyrət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Bir gün" verilişinin çəkiliş heyəti ilə qəbiristanlığa yollanıb.

O vəfat edən zaman övladlarının yanında dəfn olunmağı vəsiyyət edib.

İlham Rəhmanov 2004-cü ildə, Emil Rəhmanov isə 2023-cü ildə dünyasını dəyişib.

Rəhman Rəhmanov oğullarının qəbiri üstündə kövrələrək göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Ətraflı videoda:

