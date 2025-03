Aprelin 1-dən Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttində həftədə əlavə 61 reys təyin olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Sərnişindaşıma departamentinin icraçı direktoru Azər Fərəcov bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu addım sərnişin sıxlığının azaldılması ilə bağlı atılır.

