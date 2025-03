Sumqayıtda 5-dən çox müəssisə fəaliyyətə başlayır

Bu il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 5-dən çox müəssisənin fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Report"a açıqlamasında İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin mətbuat katibi Elçin Kazımov bildirib.

Onun sözlərinə görə, müəssisələr elektrik mühərrikli avtobusların, yüngül, orta və ağır tonnajlı yük avtomobillərinin, tikinti kimyəvilərin, inşaat materiallarının və aqro-sənaye məhsullarının qablaşdırılması üzrə karton kağızın və s. məhsulların istehsalı ilə məşğul olacaqlar.

Bundan başqa, E.Kazımov 2015-2024-cü illərdə Parkda 13,2 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib, 2016-2024-cü illərdə istehsal edilmiş 4,6 milyard manatlıq məhsul 70-dən çox ölkəyə ixrac olunub. Parka sahibkarlar 5,5 milyard manatdan çox investisiya yatırıb, 6400-dən çox daimi iş yeri yaradıb".

Xatırladaq ki, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ölkə Prezidentinin 21 dekabr 2011-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, 613 hektar ərazini əhatə edir.

