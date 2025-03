"Liverpul" klubu iki aparıcı futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzada bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Trent Aleksander-Arnold "Real" komandasına keçmək qərarına gəldikdən sonra Məhəmməd Salah və Vircil Van Deyki heyətdə saxlamaq istəyir. Tərəflər arasında razılığın olunduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Van Deyk cari mövsüm "Liverpul"un heyətində 41 oyun keçirib. Salah isə 43 matçda 32 qol vurub və 22 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.