Məktəbli qız itkin düşdü

Tovuzda yeniyetmə qız yoxa çıxıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Bozalqanlı kənd sakini 2012-ci il təvəllüdlü A.Süleymanova ötən gün 18 radələrində oxuduğu Bozalqanlı kənd tam orta məktəbindən çıxaraq itkin düşüb.

Məlumata görə, A.Süleymanova Bozalqanlı kənd tam orta məktəbinin şagirdidir.

DİN Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov bildirilib ki, hazırda şəxsin yerinin müəyyən edilməsi istiqamətində Tovuz RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən axtarışlar davam etdirilir.

