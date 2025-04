Müğənni Niyam Salami ölkəni birdəfəlik tərk edir.

Metbuat.az ATV-yə istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı verilişlərin birində aparıcı səsləndirib.

Sözügedən fikirlərə isə Niyam Salami şok olub. Məlumatı haradan və necə əldə etdiklərinə görə təəccübünü gizlədə bilməyən müğənni bunu təsdiqləyib. O, aprel ayının sonu ölkəni tərk edəcəyini açıqlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.