Ölkə ərazisində güclü külək müşahidə olunur - Faktiki hava

Saat 17:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin əksər bölgələrində küləkli hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bəzi yerlərdə qərb küləyi əsir, küləyin sürəti Qobustanda 22 m/s, Şahdağ və Göyçayda 20 m/s, Lerikdə 19 m/s, Tərtərdə 18 m/s, İsmayıllı və Şamaxıda 16 m/s, Şəki və Zərdabda 15 m/s-dək güclənib.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 18, Aran rayonlarında 29, Naxçıvan MR-da 28, dağlıq rayonlarda isə 25 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

