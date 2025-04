53 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim olundu

Bu gün növbəti köç karvanı ilə Ağdərə rayonunun Suqovuşan kəndinə gələn ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 53 ailə olmaqla, 174 nəfər keçmiş məcburi köçkün doğma yurda qovuşub.

Açarların təqdimatı mərasimində Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmiləri iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov torpaqlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərə xoşbəxt və firavan həyat arzulayıb. Burada əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün hər cür şəraitin yaradıldığı da sakinlərin nəzərinə çatdırılıb. Suqovuşan kəndinə avtomobil yolları, elektrik, rabitə, su xətləri çəkilib. Kənd qaz təchizatı ilə təmin olunub. Kənddə yararsız vəziyyətdə olan 144 şagird yerlik tam orta məktəbin binasında da əsaslı təmir işləri aparılıb. Bundan əlavə, ümumi gücü 7,8 meqavat olan “Suqovuşan-1” və “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik stansiyaları yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib. Suqovuşan kəndinə ilk köç prosesi 20 ailəni əhatə edib. Kəndə köçlə bağlı, ümumilikdə, 180 ailə (591 nəfər) siyahıya alınıb. Köç prosesi mərhələli şəkildə davam edəcək.

Xatırladaq ki, 44 günlük Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “Dəmir yumruq” əməliyyatını uğurla davam etdirən Azərbaycan Ordusu oktyabrın 3-də şimal cəbhəsində mühüm strateji əhəmiyyətə malik Suqovuşan və Talış kəndlərini işğaldan azad etdi. İşğaldan azad edildikdən sonra kənddə böyük tikinti quruculuq işləri həyata keçirilib.

