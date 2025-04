Ağdamın Sarıcalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sarıcalı kəndinə daha 39 ailə (169 nəfər) Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindən yola salınıb.

Bu gün Bakı şəhərindən – 15 ailə (66 nəfər), Ağcabədi rayonundan – 5 ailə (25 nəfər), Ağdam rayonundan – 5 ailə (21 nəfər),

Bərdə rayonundan – 4 ailə (16 nəfər), Abşeron rayonundan – 3 ailə (7 nəfər), Mingəçevir şəhərindən – 2 ailə (11 nəfər), Şəki rayonundan – 2 ailə (6 nəfər), Gəncə şəhərindən – 1 ailə (7 nəfər), Şəki rayonundan – 1 ailə (6 nəfər) və Sumqayıt şəhərindən – 1 ailəyə (4 nəfər) evlərin açarları təqdim olunacaq.

Daha əvvəl Sarıcalı kəndinə köç karvanı bu il aprelin 2-də və 10-da yola salınıb.

