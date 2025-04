Bəzi çaylarda sululuq artdı

Çaylarda müşahidə olunan faktiki hidroloji vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometerologiya Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, bəzi çaylarda sululuq artıb. Böyük Qafqaz ərazisindən axan Qarasuçay-Zərdabda 9 sm, Əyriçay-Ağyazıda 5 sm, Kiçik Qafqaz ərazisindən axan Gəncəçay-Zurnabadda 2 sm, Lənkəran-Astara bölgəsindən axan Lənkərançay-Sifidorda 8 sm, Təngərüdçay-Vaqoda 6 sm artım qeydə alınıb.

Transsərhəd çaylarda Qanıx-Cəlayir məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm artıb, su sərfi 160 m3/san olmaqla normanın 90%-ni təşkil edir.

