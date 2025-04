Hərbi xidmətə getməyənlər bu sahələrdə işləyə bilməz

Azərbaycanda gənclərin bir hissəsi sağlamlıq problemləri və ya digər səbəblərlə bağlı hərbi xidmətə gedə bilmir. Bu hal isə bəzi hallarda onların karyera imkanlarını məhdudlaşdırır.

Bəs hərbi xidmətə getməyənlər hansı vəzifələrdə çalışa bilməzlər?

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, hərbi xidmətin tələb olunub-olunmaması çalışmaq istənilən qurumun vəzifə tələblərindən asılıdır:

“Məsələn, mühafizə xidmətlərində – xüsusilə silahlı mühafizə sahəsində – təhlükəsizlik və nizam-intizam baxımından hərbi xidmət keçmiş şəxslərə üstünlük verilir. Eyni zamanda, dövlət qurumlarının bəzi sahələri – hüquq-mühafizə orqanları hərbi xidməti məcburi şərt kimi irəli sürür”, – deyə ekspert qeyd edib.

Beləliklə, hərbi xidmətə getməyən şəxslər üçün bəzi vəzifələrdə məhdudiyyətlər mövcuddur. Müraciət etməzdən əvvəl işin spesifikasiyasını və tələblərini diqqətlə öyrənmək tövsiyə olunur.

Ülkər Abdurahmanlı/ Metbuat.az

