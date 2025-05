Qonşu ölkədə karantin elan edildi

Türkiyənin Balıkəsir vilayətində dabaq xəstəliyi ilə bağlı 15 məhəllədə karantin tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Gönen İlçe Kənd Təsərrüfatı və Meşə Müdirliyi qrupları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı Ulukır Məhəlləsində iribuynuzlu heyvanlarda dabaq xəstəliyi təsbit edilib.

Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün Ulukır və ətraf Ayvalidere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç və Havutça məhəllələri karantinə alınıb.

Karantin çərçivəsində bu məhəllələrə giriş-çıxışı qadağan edilib.

