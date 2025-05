Ən güvənilməz 3 bürc - Sözlərini tutmurlar

Astrologiyada hər bürcün həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri olur. Ancaq bəzi bürclər var ki, ümumi rəyə görə, daha tez sözündən dönə bilər və ya sirr saxlamaqda çətinlik çəkə bilər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər

Sürətli fikirləri və dəyişkən davranışları ilə tanınırlar. Bəzən bu xüsusiyyət onları qeyri-stabil və etibarsız göstərə bilər.

Əqrəb

Çox sirli və manipulyativ ola bilirlər. Güvənməyə dəyər Əqrəblər var, amma bir çox insan onların emosional oyunlarından ehtiyat edir.

Dolça

Azad ruhlu və fərqli düşüncəli olan Dolçalar bəzən münasibətlərdə məsuliyyətsiz və soyuq görünə bilirlər. Bu da onlara qarşı güvənin zəifləməsinə səbəb olur.

