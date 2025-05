Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün 33-cü tura iki oyunla yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə “Qarabağ” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.

Turun son matçı “Neftçi Arena”da “Neftçi” və “Kəpəz” komandaları arasında keçiriləcək.

18:00. “Qarabağ” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Əkbər Əhmədov.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

20:00. “Neftçi” – “Kəpəz”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Elvin Bayramov.

“Neftçi Arena”.

