Özgür Özələ hücum edildi - YENİLƏNİB

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın CHP sədri Özgür Özəllə telefonda danışıb.

Metbuat.az xbər verir ki, Ərdoğan Özelə hücumla bağlı hadisənin bütün tərəflərini ortaya çıxarmaq üçün prosesi yaxından izlədiyini bildirib və tezliklə sağalmasını arzulayıb.

Qeyd edilib ki, hücumla bağlı dərhal istintaq başladılıb və hücumu həyata keçirən şəxs nəzarətə götürülüb.

14:12

Türkiyə müxalifətinin (CHP) sədri Özgür Özəl hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Hücumu həyata keçirən şəxs saxlanılıb.

Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya hücumu şiddətlə qınayıb.



