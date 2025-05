Telefondakı bu funksiyanı deaktiv edin - Bütün məlumatları sızdırır

"Apple"ın "AirPlay" sistemində kritiki təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb.

Metbuat.az DailyMail-ə istinadən xəbər verir ki, kibertəhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət göstərən "Oligo Security" komandası "Apple" cihazlarının simsiz qoşulma funksiyası olan "AirPlay" sistemində ciddi təhlükəsizlik boşluqları aşkarlayıb. Aşkar edilən bu boşluqlar hakerlərə eyni "Wi-Fi" şəbəkəsinə qoşulmuş bütün cihazlara sızmaq imkanı verir.

Komanda "AirPlay" sistemində ümumilikdə 23 boşluq müəyyən edib və onların bəzilərini "son dərəcə təhlükəli" kimi qiymətləndirib. Ən ciddi iki boşluq, hakerlərin "iPhone"u istifadə edərək zərərli proqramların yayılmasını təmin etməsinə və bu proqramların eyni şəbəkədəki digər cihazlara ötürülməsinə şərait yaradır. Bu hücumlar “AirBorne” adlandırılıb — ad simsiz yayılma və hücumların sürətlə yayılma potensialına işarə edir.

Mütəxəssislər bildirir ki, bu zəifliklər vasitəsilə hakerlər zərərli kodlar işlədə, şəxsi məlumatları oğurlaya, cihazları sındıra və istifadəçilərin söhbətlərini dinləyə bilərlər. AirPlay funksiyası aktiv olduqda, istifadəçi onu aktiv şəkildə istifadə etməsə belə, cihazlar siqnallar yaymağa davam edir və bu da təcavüzkarlar üçün arxa qapı rolunu oynaya bilər.

"Apple" bu zəifliklərlə bağlı xəbərdarlıq aldıqdan sonra 31 mart 2025-ci il tarixində "iPhone", "iPad", "Mac" və "Apple Vision Pro" cihazları üçün təhlükəsizlik yeniləməsi yayımlayıb. Şirkət hücumların yalnız eyni Wi-Fi şəbəkəsi daxilində mümkün olduğunu bildirərək istifadəçiləri panikaya düşməməyə çağırıb.

Bununla belə, "Oligo Security"nin qurucularından biri Barak Elbaz, xüsusilə "AirPlay" dəstəyi olan üçüncü tərəf cihazlarının risk altında ola biləcəyini vurğulayıb: “Əgər bu cihazlar kifayət qədər tez yenilənməsə, illərlə həssas qala bilərlər” – deyə o bildirib.

Şirkət bu boşluqları 2024-cü ilin payızında "Apple"a təqdim edib və "Apple" məsələni ciddi qəbul edərək boşluqları aradan qaldırmaq üçün mütəxəssislərlə birlikdə işləyib. Lakin təhlükəsizlik mütəxəssisləri istifadəçilərə cihazlarını daim güncəldə saxlamağı və ehtiyac olmadığı halda AirPlay funksiyasını deaktiv etməyi tövsiyə edir.

Həmçinin "AirPlay" dəstəyi olan üçüncü tərəf cihazlarının istehsalçıları tərəfindən yayımlanan son təhlükəsizlik yeniləmələrinin yoxlanılması tövsiyə olunur.

"Apple"ın verdiyi məlumata görə, 2025-ci ilin yanvar ayı etibarilə dünyada 2,35 milyarddan çox aktiv Apple cihazı mövcuddur. Bu cihazların hamısı risk altında olmasa da, mütəxəssislər kibertəhlükələrə qarşı görülən tədbirlərin vacibliyini bir daha xatırladırlar.

