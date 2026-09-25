Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Xidmətin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif olunublar:
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Abbasov Abbas Tofiq oğlu – polkovnik
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Məmmədov Anar Əliağa oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Fariz Atabəy oğlu – mayor
Hüseynov Musa Mirzağa oğlu – mayor
Quliyev Vahid Vaqif oğlu – mayor
Şirinov Seymur Kamran oğlu – mayor.