Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Xidmətin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif olunublar:

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Abbasov Abbas Tofiq oğlu – polkovnik

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Məmmədov Anar Əliağa oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Fariz Atabəy oğlu – mayor

Hüseynov Musa Mirzağa oğlu – mayor

Quliyev Vahid Vaqif oğlu – mayor

Şirinov Seymur Kamran oğlu – mayor.