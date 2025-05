Saxta pullar vətəndaşlara necə ötürülür?

Bir çox insan saxta əskinazı tanımadan qəbul edir və onu istifadə etdikdə qanun pozuntusuna yol vermiş olur. Bəs vətəndaşlar bu pulları özləri də bilmədən necə əldə edirlər?

İqtisadçı Pərviz Heydərov Metbuat.az-a açıqlamasında söyləyib ki, hər bir vətəndaşın saxta pul əskinaslarını tanıya bilməsi mümkün deyil:

“Bunu hətta qanunvericilik yolu ilə tələb etmək də mümkün və düzgün deyil. Lakin vətəndaşın cibindəki və yaxud əlindəki istənilən pul əskinasını haradan və kimdən əldə etməsi məsələsi var ki, bu, çox mühüm amildir. Belə ki, heç bir halda hüquqi şəxslərdə, ticarət, ictimai-iaşə obyektindən və büdcə təşkilatlarından əldə olunan əskinaslar saxta ola bilməz. Fiziki şəxslərin əlinə yalnız fiziki şəxslər vasitəsilə belə əskinaslar düşə bilər. Yəni, bu mənada diqqətli olmaq vacibdir”.

P.Heydərov qeyd edib ki, sözügedən saxta pul əskinası dövriyyədə çox qala bilməz:

“Həmin pul ikinci və yaxud üçüncü şəxsin əlində mütləq üzə çıxmalıdır və çıxacaqdır. Odur ki, burada ümumən iqtisadiyyat üçün, həmçinin biznes şəbəkəsi və ya sahibkarlıq strukturu üçün ciddi təhlükədən söhbət gedə bilməz”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

