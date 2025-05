ABŞ Prezidenti Donald Tramp 8 may tarixini ABŞ-da Qələbə Günü elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Donald Tramp bəyannamə imzalayıb.

Bəyannamədə İkinci Dünya müharibəsindəki qələbənin tarixdə azadlıq uğrunda ən böyük qələbələrdən biri olduğu, müharibə zamanı 250 mindən çox amerikalının həlak olduğu bildirilib.

