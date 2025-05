Putin mühüm açıqlama verəcək

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mühüm açıqlama verəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus teleqram kanalları məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Putinin çıxışı Afrika liderləri ilə rəsmi görüşlər başa çatdıqdan sonra planlaşdırılır. Açıqlamanın nə ilə bağlı olduğu barədə detallar açıqlanmır.

Kremldən bildirili ki, həmçinin Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasında iclas keçirib.

Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Putinin bu gün media nümayəndələri ilə görüş keçirəcəyini və müraciətdən sonra onların suallarını cavablandıracağını açıqlayıb.



