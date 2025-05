Gələn həftə bu bürclərin üzləri və cibləri güləcək

Ulduzlar maliyyə baxımından bəzi bürclərin üzünə gülməyə başlayır. Astrologiyaya görə, qarşıdakı günlərdə 5 bürc nümayəndəsi üçün bolluq və rifah dövrü başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş, yatırım və şans sayəsində bu bürclər gözlənilməz gəlir əldə edəcək, maddi sıxıntılardan qurtulacaq.

Buğa – Səbrinin bəhrəsini görəcək. Uğurlu əməkdaşlıqlar və yeni layihələr gəlir gətirəcək.

Şir – Qətiyyətli addımları və lider ruhu ilə böyük qazanc əldə edəcək.

Əqrəb – Gözlənilməz bir mənbədən gələn pul onu sevindirəcək.

Oğlaq – Planlı hərəkətləri və zəhməti nəticəsində maddi yüksəliş yaşayacaq.

Dolça – Yaradıcı ideyaları və texnoloji bilikləri ilə pul axınına səbəb olacaq.

