Bu ixtisaslar üzrə keçid balı artacaq

Magistraturaya qəbul prosesi çərçivəsində keçirilən ikinci cəhd imtahanı da ötən gün baş tutub. Maraqlıdır, I cəhddəki suallarla budəfəki sualları müqayisə etsək, hansı imtahan daha asan olmuşdu?

Təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) həmişə balansı qorumağa çalışır.

Onun sözlərinə görə, imtahan iştirakçılarının və müəllimlərin fikirlərinə əsaslansaq, magistratura imtahanının birinci və ikinci mərhələləri arasında səviyyə baxımından ciddi fərq hiss olunmayıb, yəni hər iki mərhələ eyni səviyyədə keçirilib:

“Keçən illə müqayisədə bu il sənəd verənlərin sayında da artım müşahidə olunur. Hələlik yekun plan yerləri ilə bağlı konkret fikir söyləmək mümkün deyil. Amma təcrübəyə əsaslansaq, bu il bir çox ixtisaslarda balların artacağı gözlənilir. Yəni, enmələrdən daha çox artımlar müşahidə olunacaq. Xüsusilə Bakıdakı dövlət universitetlərində, kompüter ixtisaslarında bu artım daha qabarıq görünəcək. Eyni zamanda, tibb yönümlü ixtisaslarda və müəllim ixtisaslaşmalarında da artımın müşahidə olunacağı gözlənilir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

