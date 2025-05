Azərbaycan səfiri Qətərin parlament sədri ilə müzakirə apardı

Azərbaycanın Dohadakı səfiri Adiş Məmmədov Qətər Dövlətinin Məşvərət Şurasının sədri Həsən bin Abdulla Əl-Ğanim ilə parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaxın Şərq ölkəsindəki diplomatik missiyasının mətbuat xidməti bildirib.

“12 may tarixində səfir cənab Adiş Məmmədov Məşvərət Şurasının sədri cənab Həsən bin Abdulla Əl-Ğanim ilə görüşüb. Görüş zamanı onlar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ilə Qətər Dövlətinin Məşvərət Şurası arasında əməkdaşlıq sahələrini müzakirə ediblər”, – səfirliyin sosial şəbəkə hesabında diqqətə çatdırılıb.

Qeyd edək ki, Məşvərət Şurası (Məclis əş-Şura) Qətərin birpalatalı parlamentidir. O, 45 üzvdən ibarətdir ki, 2024-cü il referendumundan sonra tamamilə əmir tərəfindən təyin olunurlar. Məclis qanunları nəzərdən keçirir, büdcəni təsdiqləyir və icra hakimiyyəti üzərində məhdud nəzarəti həyata keçirir, lakin əsas qərarlar əmirin səlahiyyətində qalır.

